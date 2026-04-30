Sečnja lesa na Goriškem usodna za 29-letnika

Dopoldan ob 9.40 je Regijski center za obveščanje Nova Gorica policijo obvestil o delovni nesreči, ki se je zgodila med sečnjo lesa v gozdu v okolici naselja Lokve na območju Mestne občine Nova Gorica.

Kot so popoldan sporočili z novogoriške policijske uprave, se je po dosedanjih ugotovitvah med sečnjo smrtno ponesrečil 29-letni moški, ki je kot pogodbeni izvajalec opravljal dela za samostojnega podjetnika z območja PU Nova Gorica. Na tistem območju sta sečnjo izvajala še dva delavca.

Po prvih podatkih je na moškega padel del debla drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral. Takoj po nezgodi so 29-letnega delavca na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti Policijske postaje Nova Gorica in kasneje reševalci NMP ZD Nova Gorica, a mu žal ni bilo več pomoči.

Zaradi hudih telesnih poškodb je 29-letnik umrl na kraju nesreče. Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica in novogoriških kriminalistov posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica ter gasilci. Zdravnik je na kraju lahko le potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti.

O tragični nesreči so obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko. Na kraju delovne nesreče je bil prisoten tudi predstavnik delovne inšpekcijske službe. Okoliščine delovne nesreče kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.