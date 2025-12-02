Sedaj se je v zagovoru pojavil še nož

Začetek tedna je prinesel nepričakovan obrat v obrambi 31-letnega Patrika M., ki je priznal, da je ubil oziroma umoril svoje dolgoletno dekle Stefanie Pieper (ter jo nato v kovčku zakopal v gozdu).

Dokler ne bo poravljena sodna obdukcija pokojne Stefanie, ne bo znan vzrok smrti. FOTO: Instagram

V ponedeljek mu je tudi uradno bil odrejen pripor, avstrijski mediji pa so znova hitro poročali o spremenjeni obrambi obtoženega: Heute tako prenaša izjavo, da ga je spustila v stanovanje, nato pa je prišlo do prepira: »Kot zmešana je mahala s kuhinjskim nožem,« bi naj po pisanju dnevnika Heute povedal policijskim preiskovalcem.

Ko smo stopili v stik s Patrikovo odvetnico Astrid Wagner, je ta povedala, da so do sedaj potrjene le splošne informacije: »Najprej mora biti opravljena obdukcija, da bomo lahko izvedeli, kaj je vzrok smrti. Izvedena pa bo tudi rekonstrukcija,« pojasnjuje znana avstrijska odvetnica: »Situacija ni spremenjena, ni pa tako enoznačna. Priznal je krivdo, toda potek kaznivega dejanja je bil bolj kompleksen.« Od poteka in okoliščin pa bo odvisna tudi storilčeva (ne)prištevnost.

Astrid Wagner, odvetnica obtoženega. FOTO: Julia Dragosits

Potrdila je, da je njen klient Patrik M. v slabem psihičnem stanju: »To je tudi logično, ker je normalen človek in je vse prišlo za njim. Zdaj šele počasi dojema, kaj je storil; v resnici je vse dolgo potiskal na stran.« Podala pa je tudi drug pogled na dejanja Patrika M. minuli teden: »Dejanje s kovčkom je bila panična reakcija – v takšnih izrednih situacijah človek pač reagira tako. Požig avtomobila je bil očitna neumnost, saj je zaradi tega videti še bolj sumljiv. Toda on ni neumen.«

Preiskava še traja - tudi proti sorodnikoma

Ob avtopsiji nesrečne vplivnice, na katero čakajo, pa preiskovalci opravljajo vnovične pogovore z morebitnimi pričami ter sostanovalci umorjene. Prav tako bi naj po slovenskih še preiskovalci na avstrijskem Štajerskem za sledmi preverjali ostanke golfa, ki ga je osumljeni zažgal na parkirišču v Šentilju.

Slovenska policija je potrdila, da še ni zaključila dela v primeru izginule vplivnice. FOTO: Policija

Avstrijska policija ni odgovorila, če držijo navedbe, da Patrika sumijo tudi kaznivega dejanja skrunitve telesa ter ali še naprej pa preverjajo sume vpletenosti Patrikovih sorodnikov v dogajanje po smrti Stefanie. Slovenska pa je potrdila, da še niso dokončali svojega dela: »Policijska uprava Maribor v sodelovanju z varnostnimi organi Avstrije preiskuje tudi sum vpletenosti drugih oseb v kaznivo dejanje, katerega preiskavo vodijo v Avstriji.« Odvetnica Wagner pa pojasnjuje, da je njen klient vpletel člane družine, ne da bi to sploh hotel: »Onadva s tem nimata nič opraviti,« pravi odvetnica za brata in očima osumljenega, ki so ju sicer po Patrikovem priznanju izpustili iz graškega pripora.