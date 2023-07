Šel domov po puško in ranil policistko

V nadaljevanju preberite:

Danes popoldne so v naselju Šmarjeta v občini Šmarješke Toplice odjeknili streli. Policista sta ustavila moškega, ki je vozil pod vplivom alkohola, in mu odvzela vozniško dovoljenje. Vrnil se je s puško in začel streljati na policista. Pri tem je ranil policistko in pobegnil. Kriminalisti so ga pozneje našli doma, kjer se je sam poškodoval, zaradi hudih poškodb so ga prepeljali v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je resno.

»Danes je žalosten dan za slovensko policijo. Storilec je uporabil strelno orožje proti policistki. To je še dokaz več, kako nevarno je delo policistov, ki vsakodnevno tvegajo svoja življenja za zagotavljanje varnosti prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije. Osebno sem se prej že srečal s policistom in policistko, ki sta bila napadena s strelnim orožjem. Policistka je utrpela površinske poškodbe desne rame, obema pa je policija zagotovila psihološko pomoč in podporo, ki jima bo na voljo tudi v nadaljevanju,« je danes popoldne dejal Senad Jušić, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, ko je zaradi dogodka, ki je pretresel Dolenjsko, takoj prišel v Novo mesto. Kaj se je zgodilo, je opisal Andrej Zbašnik, pomočnik direktorja, ki vodi delo Policijske uprave Novo mesto.