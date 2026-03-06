Serijski ropi: dečka pretepla, ker ni imel dovolj denarja, drugemu vzela čevlje

Novomeška avtobusna postaja je pogosto prizorišče brutalnih napadov na dijake, ki tam po pouku čakajo avtobus. Obhodi policistov zagotovo preprečijo kak incident, a ti se kljub večjemu nadzoru, pa tudi kljub kameram, ki so nameščene na več vidnih mestih, dogajajo ter vnašajo strah in nemir med našo mladež. Tako je bilo tudi septembra lani, ko je bilo žrtev napadov in ropov več mladoletnikov. Dva od napadalcev sta zdaj v priporu in čakata na sojenje.

Gre za 19-letnika, ki živita v okolici Krškega in sta se očitno v brezdelju potikala naokoli. A pri svojem nasilništvu nista delovala sama, z njima so bili še en mladoletnik in dva neznana mladeniča. Ideal Haliti in Dionisie Sandu sta se na novomeško sodišče izza zapahov javila prek videokonference. Tožilka Andrejka Dvornik jima je v primeru priznanja krivde ponudila večletno zaporno kazen, po posvetu z zagovornicama sta bila zato oba kratka in odločna: »Krivde ne priznava.«