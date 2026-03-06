  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Serijski ropi: dečka pretepla, ker ni imel dovolj denarja, drugemu vzela čevlje

    Idealu Halitiju grozi šest let zapora, Dionisieu Sanduju štiri, oba pa sta krivdo zanikala.
    Tudi pri Planetu Tuš so pogosti napadi na mladostnike. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
    Galerija
    Tudi pri Planetu Tuš so pogosti napadi na mladostnike. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
    Tanja Jakše Gazvoda
    6. 3. 2026 | 05:00
    6. 3. 2026 | 06:30
    6:47
    A+A-

    Novomeška avtobusna postaja je pogosto prizorišče brutalnih napadov na dijake, ki tam po pouku čakajo avtobus. Obhodi policistov zagotovo preprečijo kak incident, a ti se kljub večjemu nadzoru, pa tudi kljub kameram, ki so nameščene na več vidnih mestih, dogajajo ter vnašajo strah in nemir med našo mladež. Tako je bilo tudi septembra lani, ko je bilo žrtev napadov in ropov več mladoletnikov. Dva od napadalcev sta zdaj v priporu in čakata na sojenje.

    Gre za 19-letnika, ki živita v okolici Krškega in sta se očitno v brezdelju potikala naokoli. A pri svojem nasilništvu nista delovala sama, z njima so bili še en mladoletnik in dva neznana mladeniča. Ideal Haliti in Dionisie Sandu sta se na novomeško sodišče izza zapahov javila prek videokonference. Tožilka Andrejka Dvornik jima je v primeru priznanja krivde ponudila večletno zaporno kazen, po posvetu z zagovornicama sta bila zato oba kratka in odločna: »Krivde ne priznava.«

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vlagatelji so na borzi, kaj pa podjetja?

    Podjetje se brez ustrezne kapitalske strukture ne more razvijati in rasti.
    Karel Lipnik 6. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Odpornost

    Iranska kriza ogroža prehransko varnost Slovenije

    Država bo letos vnovič izvedla vajo odpornost, s katero bo preverila kritične sisteme.
    Nejc Gole 5. 3. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Kongres še ne bo omejil Trumpovih vojaških ambicij

    Predsedniki ZDA pogosto ignorirajo zakonodajo iz leta 1973 ter se sklicujejo na ustavo, ki jih razglaša za vrhovne poveljnike.
    Barbara Kramžar 5. 3. 2026 | 19:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evakuacije

    Kdo krije pot domov, ko je odpovedanih 13.000 letov?

    Mnogi še vedno čakajo na informacije, kdaj in kako se bodo vrnili, in na to, ali bodo za to morali plačati sami. Evropska komisija lahko krije del stroškov.
    Staš Ivanc 5. 3. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump želi biti vključen v izbiro novega iranskega voditelja

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 3. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

    »Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
    Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vračanje s kriznih žarišč

    Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

    Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
    Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    Moški na Fužinah umrl pod streli policistov

    »Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški naj bi policistom grozil z nožem.
    5. 3. 2026 | 17:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Novi Sad

    Novi Sad: Tam, kjer ima življenje najlepši ritem

    Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

    Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Novo mestoropotrociavtobuska postajasodiščezaporizgon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    Ropala naj bi mladoletnike, toda krivde ne priznata

    Domnevna napadalca na mlade na novomeški avtobusni postaji in v njeni bližini sta v priporu.
    Tanja Jakše Gazvoda 6. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Denver Nuggets – LA Lakers

    Slovenski reprezentant stroj za zabijanja, Dončić utišal kritike (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugem polčasu izničili 15 točk zaostanka in imeli dva meta za izenačenje, na koncu pa klonili v Denverju s 113:120.
    Nejc Grilc 6. 3. 2026 | 06:38
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vesele viže črnega humorja iz Primorske

    Gorazd Goga Sedmak pravi, da so Zmelkoow končno konzervirali svojo glasbo in jo strastno reklamirajo.
    Zdenko Matoz 6. 3. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za petek, 6. marec 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
    6. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Vesele viže črnega humorja iz Primorske

    Gorazd Goga Sedmak pravi, da so Zmelkoow končno konzervirali svojo glasbo in jo strastno reklamirajo.
    Zdenko Matoz 6. 3. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za petek, 6. marec 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
    6. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

    Na strmih pobočjih gore Garač vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Mesto prihodnosti in najuspešnejša greenfield naložba v regiji

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Vrnjačka Banja: kraj, kamor se vedno znova vračate

    Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    93 let inovacij in vizije

    Novi Sad kot regionalno agrarno središče

    Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    KRAGUJEVAC

    Tam, kjer zgodovina dobi ritem sodobne Šumadije

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Sophie's Beauty Line

    Luksuz brez kompromisov

    Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

    Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo