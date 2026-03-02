Dvajsetletnik ga je ubil po spolnem odnosu

Priznanje krivde: Šest let zapora so prisodili Oskarju Kvaterniku, ki je pri Metelkovi ubil državljana Severne Makedonije.

Z izrekom obsodilne sodbe se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sklenilo sojenje 20-letnemu Oskarju Kvaterniku iz Ljubljane zaradi lanskega uboja 38-letnega Stojcheta G. iz Severne Makedonije. V zapor se seli za šest let. Kaznivo dejanje je zagrešil po intimnem odnosu, vse okoliščine dogajanja pa niso znane. »Bil sem spolno napaden in vse, kar sem naredil, sem naredil v samoobrambi. Tega, kar sem storil, nisem imel namena storiti,« je o tragičnem dogodku povedal 20-letnik. Kvaternik, ki je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, je 2. oktobra lani med 1.30 in 2. uro ponoči na parkirišču na Maistrovi ulici 16 v Ljubljani Stojchetu G. vzel življenje z najmanj desetimi topimi udarci v predel glave, to je vitalnega dela telesa, kot tudi po trupu in okončinah, mu očita ...