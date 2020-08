Šest mladoletnikov poškodovanih v kolesarskem parku

V kolesarskem parku v naselju Dolenji Lazi v občini Ribnica je v četrtek nekaj po 20. uri šest mladoletnikov skakalo po kolesarski skakalnici, pri čemer se je vdrl pod na stolpu skakalnice.Padli so sedem metrov globoko in se pri tem poškodovali. Posredovali so gasilci in reševalci, ki so vseh šest poškodovanih prepeljali v UKC Ljubljana.Na kraju je bila prisotna tudi policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.Kot je povedal vodja gasilske intervencije, so gasilci na kraju nesreče, o kateri so bili obveščeni ob 20.30, nudili prvo pomoč poškodovanim. Štiri osebe so se ob nesreči težje poškodovale, dve lažje, nihče pa ni življenjsko ogrožen, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po besedah vodje gasilske intervencije ima ena oseba odprti zlom, ena je dobila udarec v kolk, pri treh pa so sumili na poškodbo hrbtenice.Intervencijo je Mohar zaradi števila poškodovanih – vsi so namreč potrebovali prevoz v bolnišnico – označil za zahtevno. Pri oskrbi in prevozu v bolnišnico so tako pomagale enote nujne medicinske pomoči iz Ribnice, Novega mesta, Postojne in Ljubljane.Vzrok za nesrečo je bila po Moharjevih besedah preobremenitev lesene konstrukcije poda na stolpu skakalnice. Po njegovih informacijah kolesarski park, ki je sicer v lasti Kolesarskega kluba Ribnčan, ni več v obratovanju. V Kolesarskem klubu Ribnčan nesreče niso hoteli komentirati.Ogled kraja nesreče so opravili tudi policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh zbranih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.