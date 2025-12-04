Šest poškodovanih vojakov v domači oskrbi

Nenavadna prometna nesreča, v kateri je bilo v sredo popoldne udeleženo lahko oklepno kolesno vozilo valuk 6 x 6 Slovenske vojske, še vedno odmeva. V nesreči je bilo poškodovanih vseh šest pripadnikov 72. brigade, ki so se vračali z načrtovanega strelskega usposabljanja na strelišču Mačkovci.

Reševalci so jim na kraju nesreče nudili prvo pomoč, nato so bili prepeljani v UKC Maribor. Dva poškodovana sta bila še istega dne odpuščena v domačo nego, pre­ostali štirje včeraj.

Po ugotovitvah policije je nesrečo povzročil 34-letni vojak, ki je vozil proti Mariboru. Ko je dospel do pesniškega rondoja pri izvoznem kraku avtoceste A1 iz smeri Lenarta, je namesto v rondo zapeljal čez vozišče v notranjost, tam pa se je okoli 13 ton težko oklepno vozilo prevrnilo na levi bok.

Voznika so preizkusili z indikatorjem alkohola oziroma alkotestom, bil je negativen. Vzrok nesreče še ni znan, preiskujejo ga tako pristojne službe policije kot vojaška policija. Policija dogodek za zdaj obravnava kot prekršek. Ministrstvo za obrambo je odredilo še izredni tehnični pregled poškodovanega vozila, o njegovih izsledkih bo obveščena Slovenska vojska.

Valuk je lahko oklepno šestkolesno vozilo, ki je pomemben del opreme Slovenske vojske. Vozilo s pogonom 6 x 6 je licenčna verzija avstrijskega pandurja, proizvajala ga je domača Sistemska tehnika. Uporablja se predvsem za prevoz in zaščito vojakov na bojišču in na kriznih žariščih. Teža in robustna zasnova vozila omogočata visoko stopnjo zaščite pred strelnim orožjem in minami, a hkrati zahtevata veliko previdnost pri manevriranju na cesti.