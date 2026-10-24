Šestčlanska družina iz Slovenije na Hrvaškem udeležena v hudi prometni nesreči

Spletni portal GPMaljevac.com je danes čez dan poročal o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila okrog 9.30 na hrvaški avtocesti A1 v bližini izvoza Rovanjska v smeri proti Dubrovniku. Kot so zapisali, je avtomobil zapeljal z avtoceste in končal v prepadu. Pri tem je umrl državljan Slovenije, več oseb pa so odpeljali v zadrsko bolnišnico.

Po pisanju portala net.hr je bila v avtomobilu šestčlanska slovenska družina. Po njihovih informacijah je v prometni nesreči umrl dedek družine. Na zdravljenju v bolnišnici nista ostala dva mladoletna otroka in njun oče, ki je bil tudi voznik, sta pa tam ostali dve ženski, ki sta bili v vozilu.

Kirurg Oliver Jurić iz zadrske bolnišnice je po poročanju net.hr povedal, da so sprejeli dva mladoletna otroka z lažjimi telesnimi poškodbami in dve odrasli osebi. Po njegovih besedah je ženska srednjih let dobila težke telesne poškodbe in bo operirana, starejša ženska pa bo zaradi poškodb ostala na opazovanju. Neven Paškalin, vodja prometne policije Policijske uprave Zadar, pa je po poročanju net.hr povedal, da je bila najverjetnejši vzrok prometne nesreče neprilagojena hitrost. Po njegovih besedah je do nje prišlo v času, ko je padal dež.

Zaradi nesreče je bil promet nekaj časa otežen. Hrvaški avtomobilski klub (HAK) je danes poročal, da je po nesreči promet na odseku med priključkoma Sveti Rok in Rovanjska potekal po enem pasu.

Letos že umrl slovenski državljan na Hrvaškem

Žal to ni bila edina prometna nesreča s smrtnim izidom kakšnega slovenskega državljana na Hrvaškem letos. Kot smo poročali poleti, je v prometni nesreči na hrvaškem otoku Murter umrl 67-letni slovenski državljan, potem ko je vanj med vožnjo na kolesu trčil osebni avtomobil.