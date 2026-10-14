Šestletnik je utonil na rojstnodnevni zabavi, animatorki zanikata odgovornost

Zabava za rojstni dan v Termah Ptuj 21. januarja 2023, ki se je je med desetimi otroki, starimi od štiri do devet let, udeležil tudi šestletnik, se je končala tragično. Fantič, ki ni znal plavati, je utonil. Na včerajšnjem predobravnavnem naroku so se obdolženi izrekli za nedolžne. Za varnost otrok na zabavi sta skrbeli Melani Fajt in Sandra Fajt, animatorki plavalnega kluba Terme Ptuj. Toda tisto januarsko soboto se je zgodila nesreča, vožnja po toboganu je bila za mladega kopalca zadnja v življenju. Nekateri starši so animatorki opozorili, da je nekaj otrok neplavalcev, a tega domnevno nista upoštevali. Zato sta obtoženi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Na zatožni klopi sta se znašla tudi Jure Rozman in Mateja Rozman, predstavnika plavalnega kluba. Slednja je kot ...