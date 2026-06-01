Silovita eksplozija v tovarni pirotehnike na Malti, poškodovana dva moška

V tovarni ognjemetov Ta' Lourdes v kraju Magħtab na Malti je okoli 6.30 zjutraj odjeknila silovita eksplozija, ki jo je bilo slišati več kilometrov daleč.

Po navedbah policije sta bila lažje poškodovana moška, stara 67 in 47 let, ki sta se v času eksplozije zadrževala na bližnjih poljih. Zaradi šoka in lažjih poškodb so ju prepeljali v bolnišnico Mater Dei.

Eksplozija je stresla stavbe in razbila okna v več krajih po otoku. Oblasti so sporočile, da ob eksploziji v obratu ni bilo zaposlenih, vzrok nesreče pa še preiskujejo.

Posnetki in fotografije, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo velik oblak dima, ki se je po eksploziji dvignil nad območjem Salini. Prebivalci številnih krajev so poročali o tresenju stavb in razbitih oknih. V turističnem kraju Qawra so bili poškodovani številni objekti, po ulicah pa so bili raztreseni delci stekla. Nekateri prebivalci so poročali, da je udarni val poškodoval cele vrste oken na stanovanjskih in poslovnih stavbah.

Na prizorišču so posredovali policija, civilna zaščita, vojska in reševalne službe. Malteški premier Robert Abela in drugi politični predstavniki so izrazili podporo prizadetim ter se zahvalili reševalcem za hitro ukrepanje.

Tovarne ognjemetov so na Malti tesno povezane z lokalnimi verskimi prazniki in poletnimi festivali, vendar je država v preteklosti že doživela več hudih nesreč, povezanih s proizvodnjo pirotehnike. Tovrstni obrati so, kot navaja portal Lovinmalta, že dolgo predmet razprav o varnosti in nadzoru.