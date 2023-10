Silovito pretepanje in grožnje s smrtjo preprečili šele policisti

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so novomeški policisti včeraj posredovali pri kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Kasneje se je izkazalo, da gre za poskus uboja. 45-letni Novomeščan je na silo vstopil v stanovanjsko hišo sorodnikov ter grozil in fizično napadel najprej dve osebi, nato pa se spravil še na svojo mater.

Silovito pretepanje in grožnje s smrtjo so preprečili šele policisti, ki so morali vdreti v enega od prostorov, da so prišli do osumljenca in oškodovanke ter ju ločili. Osumljenca so vklenili, odredili strokovni pregled, nato pa ga odpeljali v pridržanje zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja po 1. odstavku 115. člena kazenskega zakonika.

Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let (storilec se za poskus kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje). 45-letnika so že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj.