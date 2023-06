»Sit provokacij« se ga je lotil s pohodnimi palicami

V nadaljevanju preberite:

Obramba je v primeru poskusa uboja svaka stavila na neprištevnost, toda psihiater Peter Pregelj je v svojem mnenju zapisal, da je bil Šinkovec zmanjšano prišteven, vendar pa ne bistveno. Kranjska sodnica Andrijana Ahačič ga je obsodila na šest let zapora, višji sodniki so delno ugodili pritožbi obrambe ter Šinkovcu kazen znižali na pet let in šest mesecev.

Odvetnica je torej poskušala še z zahtevo za varstvo zakonitosti. Vrhovno sodišče je nagovorila z besedami, da je bil klient ob dejanju neprišteven in da mu je bila kršena pravica do poštenega sojenja s tem, ko okrožno sodišče ni hotelo postaviti novega izvedenca psihiatrične stroke. Pregelj naj namreč ne bi obvladal znakovnega jezika in »nad obdolženim ni opravil poglobljene raziskave«. Gluhemu klientu naj ne bi bila niti dana možnost poštenega sodelovanja v postopku. Zato je vrhovnemu sodišču predlagala, naj dosedanji sodbi razveljavi in zadevo vrne v nov postopek, v katerem bo postavljen kompetenten izvedenec, ki obvlada znakovni jezik.