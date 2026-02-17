Škandal v Avstriji: Skrite kamere v garderobi ženskega moštva

Nogometni svet v Avstriji je pretresen zaradi škandala, razkritega v klubu SCR Altach. Moški, obtožen, da je postavil skrite kamere v garderobe in tuše ženskega nogometnega moštva Altach, bo prihodnji teden stopil pred sodišče.

Po informacijah tožilstva v Feldkirchu je na posnetkih identificiranih približno 30 žensk, ki se zdaj razmišljajo o vložitvi civilnih tožb proti obtožencu. Škandal je močno odmeval, saj so žrtve izvedele o domnevnem kaznivem dejanju prek medijev, kar je povzročilo šok med igralkami.

Po prvih informacijah so igralke skrbi in zmedo izrazile v pogovorih z novinarji, pri čemer so opisale svoja čustva ob odkritju, poroča Guardian. Ena izmed igralk, ki je želela ostati anonimna, je novembra za Vorarlberger Nachrichten povedala, da so igralke doživele šok, ko so bile po medijskih razkritjih povabljene na sestanek, kjer so bile seznanjene z informacijami. »Popolnoma nas je šokiralo,« je dejala. »Podrl se je svet, kot smo ga poznale.«

Novinar Markus Krautberger, ki se je poglobil v primer, je poudaril težave pri pridobivanju informacij od kluba po začetnih objavah, saj je več igralk izrazilo željo po objavi svojih zgodb, da bi se ta zloraba čim bolj izpostavila. Ob tem je izjavil, da je bilo čedalje težje pridobiti odgovore od kluba, ki se je po prvih razkritjih umaknil iz neposredne komunikacije.

Športna ministrica Michaela Schmidt je ob tem dejala, da gre za »grozljive« zlorabe, pri čemer je opozorila, da ženske športnice ne bi smele biti ogrožene nikjer, še najmanj v lastnih garderobah. Poudarila je potrebo po popolni preiskavi in temeljiti prenovi notranjih politik kluba.

Obtoženi moški se sooča z obtožbami zlorabe pri uporabi snemalnih naprav ter ravnanja z materialom, ki vsebuje posnetke spolne zlorabe (Avstrijski kazenski zakonik, 120. in 207a člen). Kljub temu pa še ni jasno, ali je imel dostop do teh posnetkov, jih ogledoval ali jih celo ustvaril. Po poročanju lokalnih medijev je bil material odkrit med preiskavo zoper mogoča kazniva dejanja s področja otroške pornografije, ki sta jih vodili nemška in švicarska policija.

Klub SCR Altach je v izjavi zapisal, da so po objavi informacij v medijih takoj organizirali sestanek z igralkami, na katerem so jim nudili podporo pri sodelovanju s strokovnimi organizacijami za pomoč žrtvam. Pri tem so poudarili, da je bilo izjemno pomembno zagotoviti podporo tako znotraj kluba kot z zunanjimi strokovnjaki, da bi vsaka igralka imela priložnost govoriti v varnem okolju.

Tožbe in kazenske posledice za obtoženca še niso dokončne, vendar pa primer opozarja na pomanjkljivosti obstoječih zaščitnih ukrepov v športu. Za zaščito športnikov in športnic v prihodnosti bo ključna jasna in pregledna komunikacija o varnostnih politikah, hkrati pa tudi večja pozornost za preprečevanje zlorab, kar je poudaril tudi Claudia Koller iz organizacije 100% Sport. Zgodba razkriva resne vrzeli v sistemu varstva, ki bi moral obravnavati take primere in ponuditi takojšnjo pomoč žrtvam, kar pa še ni zagotovljeno v vseh primerih.