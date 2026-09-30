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    Črna kronika

    V Škofji Loki 22-letnik napadel policiste, ti so uporabili strelno orožje

    Moški, ki je policiste napadel z ostrim predmetom, je bil hudo telesno poškodovan, z reševalnim vozilom so ga odpeljali na zdravljenje v zdravstveno ustanovo.
    FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    30. 9. 2026 | 15:14
    30. 9. 2026 | 15:30
    2:17
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    Policiste so včeraj okoli 21.33 napotili na nujni interventni dogodek na območje občine Škofja Loka, kjer naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

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    Preganjali bi tudi sorodnika priprtega

    Po doslej znanih podatkih je po prihodu policistov 22-letni moški na javnem kraju z ostrim predmetom napadel policiste in želel odtujiti reševalno vozilo. Policisti so moškega opozarjali, da preneha z napadom, a tega ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Izstreljen je bil opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje, saj niso mogli drugače odvrniti sočasnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje.

    Portal 24ur, ki se neuradno sklicuje na neimenovano pričo, navaja, da je »po treh pokih človek padel na tla in zadeva se je umirila«. Na kraj dogodka je prišlo še več policijskih vozil, cesta v smeri Virmaš je bila zaprta do 3. oz. 4. ure zjutraj.

    Hudo poškodovanega odpeljali v zdravstveno ustanovo

    22-letni moški je bil po uporabi strelnega orožja hudo telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. V dogodku ni bila poškodovana nobena druga oseba.

    Ob teh skopih informacijah policija več podrobnosti zaenkrat ni posredovala. O razjasnitvi vseh okoliščin dogodka poteka intenzivna kriminalistično-forenzična preiskava, o ugotovitvah bo sproti obveščeno pristojno državno tožilstvo.

    O dogodku, v katerem so bili udeleženi policisti in je bilo uporabljeno strelno orožje, je bilo obveščeno tudi Specializirano državno tožilstvo, s čimer bosta zagotovljeni popolna neodvisnost in transparentnost preiskave.

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