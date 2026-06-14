Dekle vrgli z mostu in ji pozabiti pripeti vrv (VIDEO)

Brazilija je zgrožena, potem ko je umrlo mlado dekle, ki so jo vrgli z mostu brez varovalne vrvi, je sporočila policija. Na posnetkih sobotne nesreče, ki krožijo po spletu, se vidi, kako dva moška 21-letnico dvigneta nad glavo in jo vržeta z mostu Skeleton v notranjosti zvezne države Sao Paulo, medtem ko navzoči opazijo, da ni pripet noben varnostni mehanizem, in kričijo: »Fantje, vrv!«

»Varnostna oprema ob skoku ni bila pravilno nameščena. Žrtev padca ni preživela,« je policija sporočila v izjavi za AFP. Tri moške so aretirali zaradi »homicida z morebitnim naklepom« – to pomeni, da so se zavedali nevarnosti smrti, pa so kljub temu nadaljevali. »Preiskava še poteka, da bi ugotovili okoliščine in opredelili odgovornost,« je še sporočila policija.

Lokalni mediji so žrtev identificirali kot Mario Eduardo Rodrigues de Freitas in navedli, da je padla z okoli 40 metrov do smrti. Kmalu pred nesrečo je de Freitas na instagramu objavila fotografijo prizorišča z napisom: »Kdo je bil tisti norec, ki me je pustil priti sem skakat z mostu???«

Na prejšnjih posnetkih tega ekstremnega športa na istem mostu, ki jih je izvajalo podjetje Entre Cordas, so udeleženci okrog pasu pripeti z debelo varnostno vrvjo, ko jih izstrelijo v skok. Skakanje z vrvjo se od bungee skakanja razlikuje po tem, da se uporablja manj elastična vrv, zaradi česar udeleženci nihajo naprej in nazaj, namesto da bi poskakovali na koncu skoka. Američan Dan Osman, ki velja za izumitelja tega športa, je umrl leta 1998 pri skoku z vrvjo, star 35 let, poročajo agencije.