Skoraj 20.800 učencev bo jutri šolsko pot prehodilo prvič

Na slovenske ceste bo jutri stopilo 194.554 osnovnošolcev, med njimi tudi 20.797 prvošolk in prvošolcev, ki jih uvrščajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. V teh dneh policija opravlja tudi poostrene nadzore, a na otroke (in druge udeležence v prometu) je seveda treba biti pozoren skozi vse leto.

Pred jutrišnjim začetkom novega šolskega leta agencija za varnost prometa (AVP) vse poziva k največji stopnji pazljivosti. Lani je v prometnih nesrečah umrlo šest mladoletnih oseb (enako kot v letu 2020), od tega trije otroci do 14. leta starosti in trije mladostniki. Hujše poškodbe je utrpelo 31 otrok ter 28 mladostnikov, lažje poškodovanih pa je bilo 384 med otroki do 14. leta in 235 mladostnikov. Delež umrlih otrok in mladostnikov med vsemi žrtvami prometnih nesreč je v letu 2021 znašal pet odstotkov, leta 2020 pa 7,5 odstotka.

Na ceste bo jutri stopilo 194.554 osnovnošolcev. Mlajši otroci ravnajo impulzivno in so v prometu nepredvidljivi. Preverjali bodo tudi, ali otroci pri vožnji uporabljajo čelado.

V skrbi za naše najmlajše AVP voznike opozarja, da je treba hitrost prilagoditi razmeram na cestah in spoštovati ustrezno varnostno razdaljo, da je pripetost izjemnega pomena za varno vožnjo vseh potnikov v vozilu in ključna za varnost otrok, da za volan vedno sedemo le trezni. Tako voznike, kolesarje kot pešce pa opozarjajo, da mobilni telefoni ne spadajo v promet. »AVP poudarja pomen dobre prometne vzgoje otrok in odgovornost, ki jo imamo odrasli, da poskrbimo za njihovo varnost vse dni v letu, ne le na prvi šolski dan,« dodajajo.

Z odgovornim ravnanjem naj bodo starši zgled

»Skoraj 20.800 učencev bo v četrtek šolsko pot prehodilo prvič, zanje je to povsem nova izkušnja, zato morajo vsi udeleženci v prometu poskrbeti, da bodo na teh poteh varni, ne le danes, temveč vse dni v letu. Starše in skrbnike naprošamo, naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za vse življenje. Opozarjamo tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole, ki pomembno prispevajo k varnosti otrok,« ob tem opozarja direktor AVP Jože Hribar in dodaja, da otroci na promet gledajo iz drugačne perspektive, sploh mlajši pa ravnajo impulzivno in ne znajo dobro presoditi hitrosti bližajočih se vozil ter so v prometu nepredvidljivi.« Vsi skupaj zato z največ odgovornosti soustvarjajmo varnejše poti za vsakega otroka, vse dni v letu!« je sklenil.

»Da bi bila njihova pot v šolo in domov varna, bomo policisti med 29. avgustom in 9. septembrom z različnimi aktivnostmi skrbeli za varnost otrok. Ob tem pozivamo: starši, pripravite svoje otroke za udeležbo v prometu; vozniki, pazite nanje!« pa sporočajo s policije. Umirjanje prometa je namreč še zlasti pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov še povsem razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij.

Policisti so v tednu pred začetkom šolskega leta že pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh, v primeru nepravilnosti pa so obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol so pregledali načrte varnih poti v šolo, v prvih šolskih dneh pa bodo obiskali nekatere osnovne šole in starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše.

Kolesarska izkaznica

Policisti bodo ob tem preverjali, ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa, ali so kolesa, e-skiroji in mopedi, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni ter ali otroci pri vožnji uporabljajo čelado. Pri otrocih na e-skirojih in kolesih bodo preverjali, ali imajo pri sebi kolesarsko izkaznico. Vožnja e-skiroja je s spremembo zakonodaje namreč dovoljena otrokom od 12. leta starosti dalje, otroci med 12. in 14. letom, ki vozijo e-skiro, pa morajo imeti pri sebi tudi kolesarsko izkaznico. »Tudi pri mlajših kolesarjih bomo na primeren način preverjali, ali imajo kolesarske izkaznice, saj se tako krepi pomen opravljenega kolesarskega izpita in odgovornega ravnanja otrok v cestnem prometu,« dodajajo.

Preverjali pa bodo tudi, ali pravila spoštujejo tisti, ki jih prevažajo: ali starši pri prevozu pravilno uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme in ali so avtobusi, s katerimi jih prevažajo prevozniki, brezhibni, vozniki pa trezni. »Staršem svetujemo, da v dneh pred začetkom šole in tudi v prvih šolskih dneh čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok. Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu,« ob tem še opozarjajo na policiji.