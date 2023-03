Skoraj dva milijona evrov čakata na lastnika

V nadaljevanju preberite:

Minilo je že 46 mesecev, odkar so murskosoboški policisti na pomurski avtocesti v kombiju, ki sta ga vozila Madžara, našli 1,8 milijona evrov in gotovino zasegli. Denar je še vedno deponiran v Banki Slovenije na enem od podračunov slovenske policije. Kaj bo z evri, pa nikomur ni znano, čeprav so preiskavo na murskosoboški policijski upravi uspešno končali že leta 2021.

Spomnimo, bilo je 28. aprila 2019, ko so policisti opravljali običajno kontrolo cestnega prometa in na pomurski avtocesti Maribor–Pince iz smeri Maribora proti madžarski meji ustavili tovorni kombi z madžarskimi registrskimi tablicami. V njem sta bila Madžara, takrat stara 24 in 28 let.