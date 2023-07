Skoraj leto dni za rešetkami ždel po krivem

V nadaljevanju preberite:

Šentjurčan Davor Fendre je 13. maja 2015 odslužil štiriinpolletno zaporno kazen zaradi posilstva in nasilja v družini. Pazniki z Doba so mu odprli pot na svobodo. »Pol metra od izhodnih vrat zapora pa so name skočili kriminalisti in policisti,« je dejal. Odpeljali so ga v pripor, kjer je preživel 346 dni. Izkazalo pa se je, da je skoraj leto dni sedel po krivem, zato smo mu davkoplačevalci dolžni izplačati odškodnino, ki znaša 35.000 evrov.