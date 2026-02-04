Skoraj pet let po grozljivem napadu trojica izpuščena

Zaradi smrti Stanislava Knaflja je zdaj na zatožni klopi le še Marko Belcl, ki ga bremenijo biološke sledi.

Pred skorajšnjo peto obletnico grozljivega napada na Stanislava Knaflja v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosupljem se je na sojenju njegovim štirim domnevnim krvnikom zgodil preobrat. Zaradi pomanjkanja dokazov je tožilka Petra Vugrinec le pol leta po vnovičnem sojenju umaknila obtožnico proti trem obtoženim, 28-letnemu Marjanu Brajdiču, 23-letnemu Mihaelu Grmu in njegovemu leto dni starejšemu bratu­ Marjanu Grmu. Petra Vugrinec je namreč 16. januarja sporočila, da z gotovostjo ni mogoče dokazati, da so bili omenjeni trije kot sostorilci na kraju kaznivega dejanja 18. marca 2021. Povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom je zdaj obtožen le še Marko Belcl, saj tega poleg časovne potne analize v povezavi z videoposnetki obremenjujejo tudi na kraju kaznivega dejanja najdene ...