Skoraj slepi upokojenki izdali globo, ker je čez dan poslušala zvočne knjige

Včeraj so policisti Policijske postaje Idrija prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru »zaradi hrupa oziroma preglasne glasbe, ki je motila občane pri počitku,« so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica). Idrijski policisti so občanki zaradi prekrška po zakonu o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Istega dne je uporabnik družbenega omrežja facebook zapisal: »Presenečeni boste, ko boste prebrali, kaj se je zgodilo danes dopoldne moji 88-letni skoraj slepi mami. Obiskali so jo namreč policisti, ker da naj bi preveč naglas poslušala zvočne knjige. Knjige dobiva iz knjižnice slepih in slabovidnih iz Ljubljane.« »To je bila že tretja prijava, zato so ji napisali plačilni nalog,« je še zapisal in dodal »res mi ni jasno, kam je šla ta država.«

Uporabnik družbenega omrežja facebook je objavil tudi fotografijo plačilnega naloga, s katerim so policisti prebivalki Idrije zaradi kršitve drugega člena osmega odstavka Zakona o varstvu javnega reda in miru izrekli globo v višini 104,32 evra.

Zakon o varstvu javnega reda in miru se namreč ne nanaša le na nočni čas, kot mislijo številni, temveč v drugem odstavku osmega člena predpisuje tudi kazni za tiste, ki »z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila brez dovoljenja motijo mir ali počitek ljudi,« so pojasnili na PU Nova Gorica. Če torej hrup, ne glede na dnevni čas ali jakost, nekoga moti pri počitku, policija po zakonu lahko predpiše globo.

Letos poleti je odmeval podoben primer, ko so mariborski policisti osemdesetletni upokojenki prav tako izdali globo v višini 104 evrov, ker je sredi dneva v svojem stanovanju igrala na klavir. Glasba je zmotila sosedo, ki je, kakor menda vsakič, ko je upokojena učiteljica glasbe zaigrala, poklicala policijo.

Drugi stanovalci v bloku so pianistki na sestanku sicer izrekli podporo in izrazili začudenje nad dogajanjem, vendar je bilo za globo dovolj že, da je zmotila le enega človeka.