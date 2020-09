Skozi okno vrgel televizor in za las zgrešil mimoidočega

Vukovar – Hrvaška policija je kazensko ovadila 58-letnika, ki je po družinskem prepiru včeraj okoli 13. ure vrgel televizor skozi okno stanovanja v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, poroča STA. Televizor je na pločniku za las zgrešil mimoidočega 64-letnika, ki je policiji prijavil dogodek, v katerem ni bil poškodovan.

Grozi mu celo zaporna kazen

Vukovarski policisti so ugotovili, da je 58-letnik po krajšem verbalnem spopadu v družini skozi okno vrgel televizor, kabel in sprejemnik digitalnega signala, ki so padli neposredno ob 64-letniku, ki je hodil po pločniku ob stanovanjskem poslopju. Zaradi ogrožanja življenja 64-letnika so 58-letnika v ponedeljek zvečer prepeljali v pripor.



Ovadili so ga zaradi kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti in premoženja ljudi.



Hrvaška zakonodaja za tovrstna kazniva dejanja predvideva tudi zaporno kazen od šest mesecev do pet let zapora.