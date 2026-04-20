Skrival se je v okolici Ljubljane

Avstrijska policija je javnost obvestila o operaciji Haribo, v kateri so razbili mednarodno mrežo preprodajalcev mamil. Vodja tolpe je bil 30-letni Gradčan, ki ga je konec januarja v okolici Ljubljane aretirala naša policija in menda pri tem našla tudi bunker z mamili.

Pretihotapili so tudi 16,5 kilograma heroina. FOTO: LPD Štajerske/Policija

Deželna policija avstrijske Štajerske je predstavila konec dolgoletnega pregona 30-letnika iz Gradca, ki je bil od leta 2022 nedosegljiv za njihove pravosodne organe. Moški je namreč po več aretacijah pobegnil iz države: najprej se je domnevno dve leti zadrževal na območju Hrvaške, nato pa si je najel družinsko hišo v okolici Ljubljane in se izkazoval s ponarejenimi slovaškimi dokumenti.

Iz osrednjeslovenske regije je moški orkestriral mrežo slovenskih prevoznikov, ki so v Gradec dostavljali večje količine trdih mamil. Pri vodenju mreže mu je pomagal še en Avstrijec, ki so ga že obsodili na 20 let zapora, vendar sodba še ni pravnomočna.

V zaključku operacije Haribo so zasegli tudi zlato. FOTO: Lpd Štajerske/policija

Avstrijski kriminalisti so v tem času izdali evropski nalog za prijetje in predajo begunca, nato pa njegovo odkritje precej skopo pojasnjujejo: »V tesnem sodelovanju s slovensko policijo je bil iskani izsleden.« Nato je naša policija iskanega prijela 23. januarja letos, med aretacijo pa so odkrili še skrivališče z več kilogrami kokaina, heroina ter različnih sintetičnih drog.

Preprodali so tudi na tisoče tablet ekstazija. FOTO: Lpd Štajerske/policija

Skupaj so v operaciji Haribo – ki so jo poimenovali po vzdevku enega izmed osumljenih na programu za klepet – osumljencem širom po avstrijski Štajerski sešteli več kot 170 kilogramov pretihotapljenih in zatem preprodanih mamil – med njimi največ (okoli 85 kilogramov) konoplje pa 47 kilogramov amfetaminov, 20 kilogramov kokaina, pa tudi ketamin in ekstazi.

Na fotografijah, ki so jih posredovali iz deželnega urada štajerske policije, so na paketih mamil vidne evidenčne številke slovenskega Nacionalnega forenzičnega laboratorija; med zaplenjenim kontrabantom pa so ob mamilih ter priboru za pakiranje tudi diamanti in zlato.

Zaplenili so celo diamante. FOTO: Lpd Štajerske/policija

Preiskava je zajela še 25 manjših preprodajalcev z območja celotne avstrijske Štajerske, ki so jih večinoma že obsodili na večletne zaporne kazni. Glavni osumljenec je bil devetega septembra izročen avstrijskim varnostnim organom in so ga poslali v graški pripor. Tam se je znašel tudi njegov glavni kurir mamil, ki so ga avstrijski policisti prestregli tik po dostavi pošiljke. Če bosta obsojena, oba čakajo dolgoletne zaporne kazni.