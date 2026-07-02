Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.

Idilično okolje Belopeških jezer v Zahodnih Julijcih pri Trbižu v Italiji, le nekaj kilometrov od slovenske meje, je od začetka tedna ovito v tančico skrivnosti. Mimoidoči pohodniki so namreč v ponedeljek zvečer sredi gozda naleteli na srhljivo najdbo. V suhi hudourniški strugi ob poti na pobočju Mangarta so zagledali dve že razpadajoči trupli; še istega dne se je izkazalo, da gre za slovenska državljana: 49-letno mater in – zaenkrat še neuradno – njenega sina. Po poročanju italijanskih medijev sta trupli ležali 10 metrov vsaksebi, nad njima pa naj bi našli tudi dele njunih oblačil, kar bi lahko pomenilo, da ju je po strugi med neurjem prinesla voda in ju tam odložila. Ju ni nihče pogrešal? Trupli sta ležali v bližini skalnatih peči na pobočju Mangarta, mrliški oglednik, ki je neposredno ...