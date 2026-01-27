  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Skrunitve grobov osumljena Bolgara, ki sta neprijavljena živela v Kopru

    Glede na zadnje ugotovitve in prejete prijave je oškodovancev 65, storilci pa so povzročili za najmanj 34.500 evrov materialne škode.
    Oblasti so v hišni preiskavi našle številne predmete, ki so bili odtujeni z grobov. FOTO: PU Koper
    Oblasti so v hišni preiskavi našle številne predmete, ki so bili odtujeni z grobov. FOTO: PU Koper
    R. I.
    27. 1. 2026 | 12:35
    27. 1. 2026 | 13:05
    2:03
    Kriminalisti in policisti Policijske uprave Koper so pretekli mesec obravnavali primer, kjer so storilci na območju Škofij ter Sv. Antona poškodovali več grobov, prav tako pa so si prilastili večjo količino kovinskih nagrobnih izdelkov, lantern in drugih okrasnih predmetov.

    Oskrunili in okradli so 110 grobov ter povzročili za več kot 15.000 evrov škode

    Glede na zadnje ugotovitve in prejete prijave je oškodovancev 65, storilci pa so povzročili za najmanj 34.500 evrov materialne škode, so sporočili s PU Koper.

    Kaznivih dejanj sta osumljena 19-letna in 31-letna državljana Bolgarije, ki sta več kot mesec dni neprijavljena živela na območju občine Koper. Oblasti so tekom preiskave pri osumljencema našle večje število protipravno pridobljenih predmetov, predvsem kovinskih nagrobnih izdelkov, ki so izvirali iz omenjenih pokopališč.    

    Osumljencema so odvzeli prostost, okrožno sodišče v Kopru pa je izdalo odredbo za hišno preiskavo stanovanja in osebnega vozila. Pristojni so v preiskavi zasegli več predmetov, med drugim prenosne računalnike, strojno orodje, avtomobilske katalizatorje in telekomunikacijske naprave.

    Preiskava se nadaljuje. Poskušajo tudi ugotoviti, ali sta imela osumljenca pomočnike. Pristojni bodo odtujene predmete po opravljenih prepoznavah vrnili oškodovancem.

    Preostale oškodovance, ki so bili v predmetnih kaznivih dejanjih prav tako oškodovani pozivajo, da se zglasijo na Policijski postaji Koper in podajo prijavo, so še sporočili s PU Koper.

    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Mladi Ljubljančan zanikal lanske požige na Rožniku

    Krivde ni priznal, v zagovoru na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil redkobeseden.
    Jure Predanič 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po tragediji v Švici

    Solastnika bara v Crans-Montani izpustili, Meloni: To je žalitev za svojce žrtev

    Moretti na prostosti po plačilu varščine 215.000 evrov. Sodišče mu je sicer 12. januarja odredilo trimesečni pripor zaradi begosumnosti.
    24. 1. 2026 | 13:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragedija v Zagrebu

    Materi, ki je triletno hčerko odnesla v Savo, 15 let zapora

    Odredili so ji tudi psihiatrično zdravljenje, po izpustitvi iz zapora pa bo pod okrepljenim nadzorom.
    20. 1. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Razno
    Divje živali kot ljubljenčki

    Prepoved hišnih ljubljenčkov: lastniki že kličejo na pomoč ustavno sodišče

    Lastniki servalov se bodo morali od njih takoj posloviti, opice pa bodo lahko obdržali. Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
    Pija Kapitanovič 26. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    PU Koperhišne preiskavekaznivo dejanjetuji državljanigrobovipoškodovanjetatvina

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (27. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 27. 1. 2026 | 12:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ugotovitve preiskave

    Skrunitve grobov osumljena Bolgara, ki sta neprijavljena živela v Kopru

    Glede na zadnje ugotovitve in prejete prijave je oškodovancev 65, storilci pa so povzročili za najmanj 34.500 evrov materialne škode.
    27. 1. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    V reli dirkalniku

    Primož Roglič spet menjal šport: Nehati bi moral kolesariti in početi to

    Trojica slovenskih kolesarjev je na spektaklu v Monte Carlu na lastni koži izkusila, kaj pomeni dirkanje z najboljšimi vozniki na svetu.
    Matic Rupnik 27. 1. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Internet

    Snemala ga je, nato pa je poklical neznanec in zahteval 700 evrov

    Koprski policisti prejeli ovadbo za neupravičeno slikovno snemanje in izsiljevanje. Ker oškodovanec ni hotel plačati, so se intimni posnetki znašli na spletu.
    Staš Ivanc 27. 1. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    New York od blizu, brez olepševanja: Tjaša Ferme o stanovanjih in cenah

    Kako je živeti v New Yorku? Tjaša Ferme razkriva izkušnje z najemom stanovanj, življenjskim slogom, stroški bivanja in varnostjo.
    Nina Štajner 27. 1. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več

