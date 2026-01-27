Skrunitve grobov osumljena Bolgara, ki sta neprijavljena živela v Kopru

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Koper so pretekli mesec obravnavali primer, kjer so storilci na območju Škofij ter Sv. Antona poškodovali več grobov, prav tako pa so si prilastili večjo količino kovinskih nagrobnih izdelkov, lantern in drugih okrasnih predmetov.

Glede na zadnje ugotovitve in prejete prijave je oškodovancev 65, storilci pa so povzročili za najmanj 34.500 evrov materialne škode, so sporočili s PU Koper.

Kaznivih dejanj sta osumljena 19-letna in 31-letna državljana Bolgarije, ki sta več kot mesec dni neprijavljena živela na območju občine Koper. Oblasti so tekom preiskave pri osumljencema našle večje število protipravno pridobljenih predmetov, predvsem kovinskih nagrobnih izdelkov, ki so izvirali iz omenjenih pokopališč.

Osumljencema so odvzeli prostost, okrožno sodišče v Kopru pa je izdalo odredbo za hišno preiskavo stanovanja in osebnega vozila. Pristojni so v preiskavi zasegli več predmetov, med drugim prenosne računalnike, strojno orodje, avtomobilske katalizatorje in telekomunikacijske naprave.

Preiskava se nadaljuje. Poskušajo tudi ugotoviti, ali sta imela osumljenca pomočnike. Pristojni bodo odtujene predmete po opravljenih prepoznavah vrnili oškodovancem.

Preostale oškodovance, ki so bili v predmetnih kaznivih dejanjih prav tako oškodovani pozivajo, da se zglasijo na Policijski postaji Koper in podajo prijavo, so še sporočili s PU Koper.