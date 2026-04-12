Skupina mladih fizično napadla šolskega hišnika, moral je na urgenco

V Novem mestu odmeva incident pred Osnovno šolo Drska, ki se je zgodil včeraj zvečer, poroča Dolenjski list.

Kot navaja, so na OŠ Drska včeraj gostili državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank. Hišnik je nameraval okoli sedme ure stavbo zakleniti, ko je na hodnikih na električnem skiroju opazi mladoletnika. Po opozorilu, naj se odstranijo – ni bil namreč sam, pred šolo je bila skupina še približno dvajsetih mladcev –, pa več mladih spravilo nanj. Podrli so ga na tla, nanj so se spravili s pestmi, ga brcali ...

Hišnik je moral na urgenco. Policija je štiri mladoletne pridržala.

»11. 4. okoli 19. 30 smo bili obveščeni, da naj bi na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu več mlajših moških kršilo javni red in mir ter napadlo oškodovanca. Ta je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč,« so Dolenjskemu listu sporočili s Policijske uprave Novo mesto. »V širši okolici so izsledili štiri mladoletne osumljence in pri enem izmed njih našli prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijski postajo. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so jih po zaključenem postopku prevzeli na policijski postaji.«

Policisti sicer nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.