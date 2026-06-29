Slovenca na hrvaški obali poškodovala več oseb, grozila tudi policistom

Policisti s hrvaške Istre so včeraj pridržali dva slovenska državljana zaradi suma storitve več kaznivih dejanj. 54-letna slovenska državljanka je osumljena storitve petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj povzročitve telesne poškodbe, 20-letni slovenski državljan pa storitve dveh kaznivih dejanj grožnje, dveh kaznivih dejanj povzročitve telesne poškodbe in enega kaznivega dejanja sile zoper uradno osebo, poroča portal 24sata.hr.

Policija je namreč prejela prijavo o težavah v gostinskem lokalu v Lovrečici, kjer je izbruhnil konflikt med več osebami. Ob prihodu policije so se pomirili vsi, razen 54-letnice in 20-letnega moškega, ki sta še naprej kričala, nato pa naj bi začela žaliti in poniževati policiste.

Ženska je domnevno policistom grozila s smrtjo, po aretaciji pa poskušala pobegniti s kraja dogodka, zaradi česar so policisti proti njej uporabili silo. 20-letni moški naj bi tedaj zgrabil policista za roko, ga potegnil in poskušal osvoboditi 54-letnico. Policista sta tudi proti njemu uporabila silo in oba odpeljala na policijsko postajo.

Ugotovili so, da sta 54-letna ženska in 20-letni moški poleg grožnjam policistom domnevno grozila tudi 80-letni ženski, 86-letni ženski in 44-letnemu moškemu, s katerimi sta se pred prihodom policistov spopadla na terasi restavracije in jih lažje poškodovala.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca pridržali v priporni enoti istrske policijske uprave.

Običajno sicer mirno naselje Lovrečica, v katerem po popisu leta 2021 stalno živi 123 prebivalcev, leži približno na polovici poti med Novigradom in Umagom ob manjšem zalivu Slanik okoli 7 km južno od Umaga.