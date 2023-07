Slovenca osumljenca podkupovanja na Hrvaškem

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški policisti in uslužbenci urada proti korupciji in organiziranemu kriminalu Uskok, ki so v akciji Dorina že pred enim letom s prvimi ukrepi naznanili začetek obračuna z domačimi, slovenskimi in drugimi črnograditelji v Istri, so bili na delu tudi minulo sredo. Lani je bilo središče dogajanja Vodnjan, tokrat pa so se oglasili na občini Fažana, kjer so pridržali načelnika občine Radomirja Koraća. Med 13 osumljenimi, pridržanimi in zaslišanimi sta se znašla tudi 45-letni Slovenec in 56-letna Slovenka.