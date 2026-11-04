Slovenca policistom dostavila deset kilogramov heroina

Po tem, ko so v zadnjih mesecih prijeli več slovenskih državljanov z večjimi količinami prepovedanih drog v Avstriji, so o podobnem primeru poročali še iz Bavarske. Tamkajšnji kriminalisti, cariniki in pripadniki posebne enote so nedaleč od Münchna aretirali 21- in 32-letnega Slovenca, ki sta v vozilu prevažala slabih deset kilogramov heroina.

Prijeli so ju v kraju Parsdorf vzhodno od bavarske prestolnice. Aretacija se je zgodila na parkirišču gostinskega lokala. Heroin sta prevažala v 18 hermetično zaprtih paketih.

V kraju Parsdorf vzhodno od bavarske prestolnice se je minuli torek odvila zaključna akcija nemške carine, kriminalistične policije in posebne policijske enote. Pripadniki naštetih služb so se po pričevanjih navzočih z orožjem v rokah pojavili na parkirišču tamkajšnjega gostinskega lokala ter se osredotočili na rdeč avtomobil mini in Slovenca, ki sta se v njem pripeljala do Parsdorfa.

Grozi jima do 15 let zapora

»Bilo jih je najmanj 30, prilezli so iz vseh kotičkov,« je dogajanje za münchenski časnik Merkur opisal eden izmed očividcev aretacije. Najprej so zamaskirani policisti posebne enote ter kriminalisti v civilu ob avtomobilu spravili na tla prvega Slovenca, nedaleč stran so nadeli lisice še drugemu osumljencu. Oba v Nemčiji nimata urejenega bivališča, drugih podrobnosti o pridržanih pa nemški preiskovalci še niso razkrili.

Po zasegu so natehtali 9,6 kilograma heroina v hermetično zaprtih paketih. Foto policija

Takoj po prijetju so preiskovalci potrdili, da se slovenska državljana nista pripeljala na parkirišče praznih rok – v prtljažniku njunega minija je policija odkrila poldrugi ducat hermetično zaprtih paketov, v njih pa heroin. Njegova skupna teža na policijski tehtnici je bila 9645 gramov.

Po nekaterih ocenah je grosistična pošiljka heroina vredna okoli četrt milijona evrov, v časniku Merkur pa so glede na maloprodajno nemško ceno 75 evrov za gram heroina izračunali, da je ulična vrednost pošiljke znašala okoli tri četrt milijona evrov.

Usklajena akcija

Poleg heroina je policija zasegla še več telefonov, nosilcev podatkov ter osebni avtomobil, je navedel Christian Schüttenkopf iz carinskega preiskovalnega urada v Münchnu. Zaradi količine mamil so v zaključno aretacijo ter zaseg drog vključili posebne enote bavarske deželne policije, skupno preiskovalno skupino za mamila južne Bavarske ter bavarskega deželnega kriminalističnega urada.

Preiskavo in kazenski postopek proti Slovencema, starima 21 in 32 let, usmerja državno odvetništvo München II.

Osumljencema očitajo tihotapljenje oziroma promet z večjo količino prepovedanih drog, za kar ju lahko po nemški zakonodaji obsodijo na do 15 let odvzema prostosti. Preiskavo in kazenski postopek proti priprtima Slovencema, starima 21 in 32 let, usmerja državno odvetništvo München II.

Ker preiskava še poteka, drugih podrobnosti ter ozadja aretacije in velikega zasega nemška policija in carina ne razkrivata. Zaradi količine zasežene droge in navzočnosti različnih nemških služb na prizorišču aretacije je zelo verjetno, da je bila policijska akcija skrbno načrtovana.