Prvega Slovenca zasačili med samozadovoljevanjem, drugi uničeval lokal, oba na kokainu

Incident se je zgodil okoli 1.15 ure v noči s petka na soboto na terasi gostinskega lokala v Malem Lošinju. Slovenski državljan je pod vplivom alkohola (v krvi je imel 1,56 promila alkohola) motil goste, razbijal kozarce ter verbalno napadel zaposlenega v lokalu ter mu grozil. Med zadržanjem je nadaljeval agresivno vedenje, vandaliziral in poškodoval inventar ter navzočim policistom izrekel resne grožnje s smrtjo in jih žalil. FOTO: Tina Horvat

S Hrvaške prihajajo bridke novice o »dopustovanju« naših sodržavljanov. Tamkajšnji portal Index poroča o dveh incidentih, v katera sta vpletena slovenska državljana. V prvem primeru so 53-letnika zasačili, kako se javno samozadovoljuje na odprtem balkonu zgradbe v četrti Voštarnica v Zadru. Sledila je prijava policiji, ki je pri njem odkrila tudi kokain.

Moškega so odvedli na policijsko postajo in zatem pred sodnika. Po zaslišanju so ga razglasili za krivega kršenja zakona o javnem redu in miru ter zakona o zlorabah drog. Odnesel jo je le z globo 866 evrov. Količina kokaina, ki so jo odkrili pri njem, je bila majhna.

Nov incident v Malem Lošinju

Isti portal danes poroča o novem incidentu v enem izmed lokalov v Malem Lošinju. Tamkajšnji policisti so opravili kriminalistično preiskavo zoper 27-letnega državljana Slovenije zaradi več prekrškov zoper javni red in mir, kaznivih dejanj grožnje uradni osebi in poškodovanja tuje stvari.

Incident se je zgodil okoli 1.15 ure v noči s petka na soboto na terasi gostinskega lokala v Malem Lošinju. Slovenski državljan je pod vplivom alkohola (v krvi je imel 1,56 promila alkohola) motil goste, razbijal kozarce ter verbalno napadel zaposlenega v lokalu ter mu grozil.

Policisti so ga prijeli in odvedli v policijske prostore, testiranje na prepovedane droge pa je pokazalo prisotnost kokaina v njegovem organizmu. Med zadržanjem je nadaljeval agresivno vedenje, vandaliziral in poškodoval inventar ter navzočim policistom izrekel resne grožnje s smrtjo in jih žalil.

Po končani preiskavi so osumljenca včeraj zvečer predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske v Reki. Pristojnemu državnemu tožilstvu in sodišču so podali ustrezne ovadbe. Tudi njega so danes privedli pred sodišče, nato pa je bil izpuščen ob izrečenih varnostnih ukrepih.