Hrvaški policisti Slovencu zasegli pesticide, veterinarska zdravila in plin

Na skrajnem vzhodu Hrvaške so policisti skupaj z vukovarskimi cariniki in uslužbenci Službe za preprečevanje tihotapljenja in preiskovanje ustavili državljana Slovenije. Njegovo vozilo je bilo naloženo z blagom, ki je bodisi prepovedano bodisi dovoljeno v omejenih količinah. Slovenec je v avtu prevažal pesticide, veterinarska zdravila in jeklenke plina, poroča Jutarnji list.

Pristojni so pri pregledu vozila na območju Tovarnika našli skupno 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra veterinarskih zdravil in štiri plinske jeklenke s skupno prostornino 78,55 litra.

Ker gre za blago, za katerega so predpisane prepovedi in omejitve, so pristojni najdeno zasegli, so sporočili s tamkajšnje carinske uprave. Slovencu so na podlagi kršitve Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije izdali prekrškovni nalog. Kaznovan je bil z globo v višini 13.260 evrov, plačati pa mora tudi za 1737,49 evra stroškov uničenja blaga.