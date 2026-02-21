Slovenec je z bomboni, ki so vsebovali veliko THC-ja, zastrupil več kupcev

Poslovnežu Matjažu Mikuletiču so zaradi prodaje sladkarij prisodili 20 mesecev zapora.

Poslovnež Matjaž Mikuletič iz Postojne je skoraj dve leti pod krinko nedolžnih okrasnih izdelkov proizvajal in prodajal živila z visoko vsebnostjo THC – od bombonov in piškotov do čokolade, celo »čistila za čevlje«, ki je bilo v resnici namenjeno uživanju. Sporne »sladkarije« z okusom jagode in ananasa, nasičene s kanabinoidi konoplje, so kupci v tujini lahko dobili celo v prodajnih avtomatih. Posledice niso bile nedolžne: več ljudi se je po zaužitju zastrupilo. Preiskava zoper 42-letnika, lastnika prehrambne družbe Jemacor, registrirane kot spletna trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom in začimbami, se je začela po obvestilu avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES). Ta je v specializiranih trgovinah v Avstriji analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega ...