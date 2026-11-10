Slovenec, ki naj bi umoril vplivnico, kmalu pred sodišče

Z deželnega sodišča za kazenske zadeve v Gradcu so sporočili, da so za konec meseca razpisali začetek postopka proti 31-letnemu Slovencu Patriku Megliču. Kot so pojasnili na graškem tožilstvu, mu zaradi brutalnega umora 32-letne avstrijske vplivnice Stefanie Pieper preti od 10 do 20 let zapora ali celo dosmrtna zaporna kazen. Neuradno pa smo izvedeli, da Štajerec priznava, da je truplo žrtve odpeljal v Slovenijo in ga zakopal v gozdu – samega umora pa ne. Zločin se je na avstrijskem Štajerskem zgodil novembra lani. Dvojica se je spoznala v lokalu, kjer je on delal, ona pa pela. Sojenje se začne konec meseca, grozi mu celo dosmrtna kazen. V uradu za medije deželnega sodišča so v sporočilu za javnost zapisali, da bosta uvodni obravnavi 27. in 30. novembra, obakrat se bosta začeli ob 9.30 ...