Slovenec med picami vozil 82 kilogramov kokaina

»Nisem kriv!« je kar po skypu iz pripora Adam Grželj, pri katerem so v Dovru konec aprila odkrili 82 kilogramov kokaina in še tri kilograme heroina, te dni zatrdil britanskemu sodniku Simonu Jamesu. Slovenca, ki je prepovedani tovor vozil med zamrznjenimi picami, zdaj čaka sojenje.Sodnik je tako narok na hitro končal. »Upam, da bo datum sojenja določen že na naslednji, julijski obravnavi, ko bodo razmere na sodiščih zaradi koronavirusa nemara že bolj jasne,« je dejal, do takrat pa bo Grželj počakal v priporu. Slovenca so sicer pri tihotapljenju droge ujeli 26. aprila. Že naslednji dan so ga privedli v Chatham in mu odredili ...