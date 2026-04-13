Slovenec na Hrvaškem udaril zdravnika in mu grozil

V petek zjutraj je v splitski bolnišnici 48-letni slovenski državljan grozil zdravniku in ga udaril v obraz, nato pa z nogo razbil steklo na balkonskih vratih v skupnem prostoru za paciente, poroča portal Slobodna Dalmacija.

Nasilneža so aretirali policisti in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer se je njegovo vedenje še poslabšalo. Slovenec se je slekel, kričal, udarjal po rešetkah in poškodoval klicno stikalo. Zaradi nekontroliranega obnašanja so ga odpeljali nazaj v bolnišnico.

Med potjo na sodišče je odšel na stranišče, se zaklenil in ni hotel ven, zato so morali policisti na silo odpreti vrata in ga ven zvleči na silo.

Proti moškemu so vložili kazensko ovadbo zaradi nasilja zoper zdravstvenega delavca in poškodovanja tuje stvari. Sodnik je za razgrajača odredil pripor.