Slovenec obvozil kolono, zapeljal v zaprti predor in hudo poškodoval policista

O milo rečeno nevsakdanjem dogodku, v katerega je bil vpleten 40-letni Slovenec, poročajo iz Zgornje Avstrije, kjer se je v noči na soboto na območju Steinhausa pri Welsu zgodila huda prometna nesreča. Na avtocesti so zaradi dogodka morali ponoči zapreti tudi promet v smeri proti Gradcu.

Agresija in upiranje

Nabrala se je kolona vozil, ki jo je Slovenec četrt ure čez tretjo zjutraj mirno obvozil in zapeljal v predor, za katerega je veljala zapora. Šele dobrih sto metrov pred prizoriščem je ustavil in se zapletel v pogovor s policisti. Ti navajajo, da je bil voznik do njih izjemno agresiven in je bil prepričan, da nesreče – zaradi katere je nastal zastoj – sploh ni bilo ter da zaradi tega zapora ni upravičena.

Nepremišljena nočna vožnja po Avstriji ga lahko stane do šest let zapora. FOTO: Fotodokumentacija Dela

Še večje težave kot z izjavami predrznega voznika pa so imeli z njegovim obnašanjem, poročajo. »Ker se kljub pozivom ni prenehal agresivno vesti do policistov, so ga morali prijeti. Pri tem se je prijetju silovito upiral,« navajajo nadaljevanje dogodkov iz direkcije policije Zgornje Avstrije. Pri ravsanju je menda skupaj s policistom padel na tla, pri padcu pa se je hudo poškodoval avstrijski policist. Slovenca so nazadnje obvladali ter prijeli šele s pomočjo dodatne patrulje, ki je prišla na pomoč.

40 let ima moški, ki je končal v priporu

Policisti so po simptomih zaznali, da bi voznik nemara lahko bil pod vplivom prepovedanih drog, zato so ga pozvali, da opravi zdravniški pregled, a je to zavrnil. Ni pa mogel predložiti veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar ga bodo ovadili. Prav tako na zaslišanju zaradi suma kaznivega dejanja upiranja uradni osebi tega dejanja ni želel priznati, kar pa mu ni pomagalo.

Državno odvetništvo v Welsu je 40-letnika poslalo v tamkajšnji pripor, tamkajšnja državna odvetnica Kerstin Kutsam pa je za Delo pojasnila, kakšna kazen grozi Slovencu: »Za kaznivi dejanji napada na uradno osebo in hude telesne poškodbe je predpisana kazen za vsako dejanje do tri leta odvzema prostosti.«