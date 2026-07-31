Slovenec osumljen kraj po trgovinah v Istri, pristal je pri hrvaških kriminalistih

FOTO: Hrvaška policija

Hrvaški portal morski.hr poroča o sedemintridesetletnem slovenskem vozniku, ki je osumljen večih kaznivih dejanj tatvine v trgovinah po vsej Istri. Po njej je potoval v avtomobilu brez vozniškega dovoljenja.

Policisti so sinoči okoli 20.30 med rednim nadzorom prometa v Ičićih opazili osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak, ki je vozil proti Lovranu.

Ugotovili so, da avtomobil vozi 37-letni slovenski državljan, za katerim je Policijska postaja Poreč razpisala iskanje zaradi suma tatvin v trgovinah.

Zatem so v vozilu našli več različnih ukradenih predmetov, ki jih bodo vrnili trgovinam.

Osumljenca so odpeljali na Policijsko postajo Opatija. Po končanem postopku so ga najprej zaradi prometnih prekrškov kaznovali v skladu s hrvaškim zakonom o varnosti cestnega prometa. S prekrškovnim nalogom so mu izrekli globo v višini 1320 evrov in šestmesečno prepoved vožnje na območju Republike Hrvaške.

Zaradi utemeljenega suma, da je storil več kaznivih dejanj, pa so ga odpeljali na kriminalistično preiskavo na Policijsko upravo Istre v Pulju.