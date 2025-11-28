Slovenec, osumljen povezanosti z izginotjem Avstrijke, je bil izročen Avstriji

Slovenski pravosodni organi so 31-letnega Slovenca, ki je domnevno povezan z izginotjem 31-letne avstrijske državljanke, že predali Avstriji, medtem pa na območju policijske postaje Rače že ves dan poteka intenzivna preiskava za izsleditev pogrešane, je danes v izjavi za medije povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič.

Po njegovih besedah so bili policisti v ponedeljek zvečer obveščeni o gorečem vozilu na območju policijske postaje Šentilj. V bližini avtomobila so izsledili lastnika, slovenskega državljana s stalnim bivališčem v Avstriji, z zbiranjem obvestil pa ugotovili, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v pogrešanje njegove nekdanje partnerke, 31-letne državljanke Avstrije.

Osumljenemu so zato odvzeli prostost, na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je odločal o njegovi izročitvi. Danes so ga že predali avstrijskim varnostnim organom, je dejal Vidovič. Po njegovih besedah mariborski policisti še vedno izvajajo intenzivno preiskavo za izsleditev pogrešane, nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin, tudi v smeri morebitne storitve kaznivega dejanja.

Že v četrtek so po besedah vodje mariborskih kriminalistov izvajali aktivnosti na različnih lokacijah policijske uprave, danes jih nadaljujejo na območju policijske postaje Rače. Pomagajo si z različnimi enotami policije in opremo, vključujejo tudi vodnike službenih psov za specialistično uporabo in brezpilotne letalnike.

Policisti na terenu opravljajo razgovore, zbirajo obvestila, da bi zožili območje iskanja, pri tem pa za pomoč prosijo občane, ki so v nedeljo oziroma ponedeljek na območju Miklavža na Dravskem polju ali Marjete na Dravskem polju opazili rdeče osebno vozilo volkswagen golf, serije pet, avstrijskih registrskih oznak z območja Gradca, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno telefonsko številko policije.

Avstrijski mediji poročajo, da so v zvezi z izginotjem 31-letne spletne vplivnice v Avstriji aretirali še dve osebi, in sicer brata in očima v Sloveniji pridržanega nekdanjega partnerja pogrešane ženske. Forenzični pregled zgorelega avtomobila, ki je pripadal osumljenemu, ni dal nobenih sledi, so v četrtek sporočili s policijske uprave avstrijske Štajerske.

Kot danes poroča Večer, je glavni inšpektor v preiskavi Gritz Grundning za avstrijski portal 5min.at potrdil informacijo, da je policiji v nedeljo, ko je prišla na naslov pogrešane, vrata stanovanja odprl prav osumljeni 31-letnik. »Pojasnil je, da je prišel preverit, kako je s psom,« je izjavil inšpektor. Po njegovih besedah je zdaj osumljeni takrat deloval verodostojno, zato ga niso prijeli. Ko so posumili, da je prav on vpleten v izginotje avstrijske državljanke, je bil že onkraj meje.

Sorodniki in sodelavci pogrešane so se na avstrijsko policijo obrnili v nedeljo, potem ko je niso dobili na telefon, prav tako ni prišla na dogovorjeno fotografiranje v Gradcu.