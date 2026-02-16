Slovenec po spletni prevari ostal brez zlata in 300.000 evrov

Kaznivo dejanje se je zgodilo prav v tednu, ko je v sosednji občini Puconci na precej dobro obiskanem posvetu, ki ga je pripravila Lions podružnica Panonke, Darjan Bencak, uslužbenec kriminalistične policije na PU Murska Sobota, opozarjal, da je internet postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. »Ti postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« je ugotavljal kriminalist.

Nevarno je, če na splet vstopamo nepoučeni in brez razumevanja tveganj, je na posvetu razpravljal Bencak in izpostavil, da oškodovance pogosto spremlja občutek sramu, zaradi katerega se ne odločijo za prijavo. A prav to daje goljufom dodaten zagon, je podčrtal. »Ni vprašanje, ali bodo spletne prevare obstajale tudi v prihodnje, temveč le, kdo bo naslednja žrtev.