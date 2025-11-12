Slovenec s cimrom iz zapora preprodajal drogo

V ponedeljek se je na deželnem kazenskem sodišču v Gradcu začel proces proti mreži preprodajalcev mamil, katere vodji sta prestajala kazen v graškem zaporu Karlau. Prvoobtoženi je 36-letni Slovenec, ki že vrsto let greje zaporniške žimnice pri severnih sosedih.

S cimrom v zaporniški celici, Avstrijcem iz Koroške, naj bi najmanj od novembra 2022 »v velikem slogu vodila strogo hierarhično organizirano hudodelsko združbo, ki je iz Slovenije prepeljala velike količine kokaina, heroina, amfetaminov in drugih prepovedanih mamil,« je bistvo sodne obtožbe proti obema. Čeprav sta bila v zaporu, ta ni bil ovira, da ne bi dobila mobilnih telefonov, prek katerih sta iz strogo varovanega zapora s programi za kriptirano sporočanje komunicirala s člani združbe na svobodi, tudi v slovenskih krajih.