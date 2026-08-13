Slovenec v Umagu ukradel avtomobil, prijeli so ga daleč stran

Z ukradenim avtom je prišel do mejnega prehoda. Fotografija je simbolična. FOTO: Antonio Bronic/Reuters Reuters

Policija v hrvaškem Umagu je vložila kazensko ovadbo zoper 28-letnega državljana Slovenije zaradi suma, da je v turističnem kampu ukradel avtomobil, poroča portal Glas Istre.

28-letnik je domnevno ukradel ključe avtomobila iz kampa na območju Umaga in se nato z vozilom odpeljal do približno 120 kilometrov oddaljene Vukovarsko-srijemske županije na drugem koncu države.

Pridržali so ga šele na mejnem prehodu v Vukovarsko-srijemski županiji. Ali je šlo za mejni prehod s Srbijo ali z Bosno in Hercegovino, ni jasno.

Avtomobil, ki je bil ukraden v jutranjih urah 20. julija, naj bi imel slovenske registrske tablice.

Policisti policijske postaje Umag so Slovenca 12. avgusta popoldne s kazensko ovadbo odpeljali v priporno enoto istrske policijske uprave.