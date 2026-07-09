Slovenka naplahtala Afganistanca

S precej nenavadnim primerom so se v ponedeljkovem dopoldnevu seznanili policisti na avstrijskem Koroškem: tam je v eno policijskih postaj prišel 25-letni Afganistanec, ki je prijavil, da skuša pridobiti avstrijsko potrdilo o državljanstvu. V postopku naj bi za domnevne nujne stroške obdelave njegove prošnje deželi Koroški nakazal že več kot tisoč evrov, potrdila pa do ponedeljka ni bil prejel.

Policisti so se lotili dela takoj in najprej so preverili, kje so končala Afganistančeva denarna nakazila. Ugotovili so, da niso končala na bančnem računu kakšnega pristojnega organa Avstrije ali avstrijske Koroške, pač pa na bančnem računu njegove 21-letne partnerke iz Slovenije.