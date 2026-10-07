Slovenka padla z jadrnice; bori se za življenje

Pri otoku Murterju se je zgodila pomorska nesreča, v katero je vpletena slovenska državljanka. Kakor poroča hrvaški portal index.hr, se je enainpetdesetletna Slovenka v torek popoldne pri Jezerih hudo poškodovala, ko je padla z jadrnice v morje. Po nudeni prvi pomoči so jo z reševalnim vozilom prepeljali v splošno bolnišnico v Šibeniku, je sporočila Šibeniško-kninska policijska uprava.

Žensko so zadržali na zdravljenju, po policijskih podatkih pa je ogroženo njeno življenje. Policija je opravila preiskavo na kraju dogodka in ugotovila, da v nesreči ni elementov kaznivega dejanja. O dogodku bo poročalo pristojno državno tožilstvo v Šibeniku.