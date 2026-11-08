Slovenka v Krakovu: Izbral si je samo srce mesta

Krakov in celotna Poljska sta po sobotnem strelskem pohodu 24-letnika, ki je v središču mesta ubil šest ljudi, poškodoval pa 16, v šoku, je za STA povedala Slovenka Ajla, ki tri leta živi in dela v drugem največjem poljskem mestu. Poljska je res varna država in Krakov je zadnje mesto, kjer bi pomislila na kaj takšnega, je dejala.

Ajla živi precej blizu središča Krakova, na srečo pa je bila v soboto v času napada doma. Naenkrat je slišala zvok številnih siren, ki je trajal kar nekaj časa. Zvečer je šla nato malo naokoli in opazila okrepljeno varnost ter povečano prisotnost policije v velikem delu mesta. Takoj po napadu so se na družbenih omrežjih pojavile trditve, da v času strelskega pohoda v središču Krakova ni bilo policije in da ta ni takoj posredovala. Sogovornica je to zanikala. Po njenih besedah so posredovali takoj in s tem preprečili še večjo tragedijo.

Dan po dogodku je v mestu in celotni državi po njenih besedah čutiti žalost in šok, ker tega v največji izmed članic EU iz vala širitve v letu 2004 niso navajeni. »Poljska je res zelo varna država, tako da je to res velik šok za vse nas prebivalce tukaj. Krakov je zadnje mesto, kjer bi pomislila na kaj takšnega,« je povedala.

Glede ozadja oz. vzgibov za to smrtonosno dejanje 24-letnega poljskega državljana je dejala, da so v bistvu za zdaj vse le ugibanja in da motiv ni znan. Je pa povedala, da si je z izbiro glavnega trga z bližnjo okolico izbral samo srce mesta, ki je tudi izjemno priljubljeno pri turistih.

Na Poljskem so danes sicer začeli dvodnevno žalovanje za žrtvami strelskega pohoda. Med šestimi ubitimi so trije poljski državljani, en britanski, dve žrtvi pa še nista identificirani. Med 16 ranjenimi pa je 11 poljskih državljanov in pet tujcev. Gre za po enega britanskega, portugalskega, ruskega, nemškega in avstrijskega državljana.

Po podatkih zunanjega ministrstva med žrtvami napada ni slovenskih državljanov. Na napadalčevem domu v kraju Ostrowiec Swietokrzyski so medtem našli trupla še treh ljudi - dveh žensk in moškega. Policija je danes potrdila, da gre za njegova starša - 53-letnega očeta in 52-letno mater - ter 21-letno sestro. Vsi imajo strelne rane.