Slovenka v letih vlamljala v avtomobile

O precej nenavadnem policijskem prijetju v kraju Seiersberg v bližini graškega letališča poročajo policisti iz avstrijske Štajerske. V sredinem dopoldnevu so namreč prijeli 67-letno Slovenko, ki ima v Lipnici prijavljeno bivališče. Ženska je osumljena, da je v sredinem dopoldnevu na parkirišču nakupovalnega centra uporabljala motilec signala, ki prestreže zaklepanje avtomobila s pritiskom na gumb voznikovega ključa, ki ga uporablja večina sodobnih vozil. Motilec signala, tako imenovani jammer, je namenjen motenju frekvenc, prek katerih – s pritiskom na gumb ključa – ljudje zaklenejo moderne avtomobile. Ti tako ostanejo nezaklenjeni, kar naj bi izkoristila Slovenka, ki jo zdaj utemeljeno sumijo, da je iz sedmih vozil sunila denar. Osumljenko so identificirali na podlagi videoposnetkov ...