Slovenko, ki so jo pogrešali na območju Dolomitov, našli mrtvo

Iskanje 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od včeraj zvečer pogrešali na območju doline Val di Fanes v okolici Belluna, se je končalo tragično, navaja portal Nordest24.it. Pohodnico so danes popoldne našli mrtvo v bližini mostu Ponte Outo, v soteski.

Najdba je končala večurno iskalno akcijo na zahtevnem gorskem območju, kamor so se reševalne ekipe usmerile takoj po sproženem alarmu zaradi prekinjene komunikacije s Slovenko.

Odkrita v soteski pod mostom

Mrtvo pohodnico so reševalci odkrili na območju posebno težko dostopnga dela ene izmed sotesk. Iskanje je potekalo po poteh v dolini Val di Fanes in okolici. Identificirali so jo kot 54-letno slovensko državljanko, sicer pa so jo so neprekinjeno iskali od včeraj zvečer. Upanje, da jo bodo našli živo, je žal ugasnilo z najdbo trupla.

V akciji so sodelovali gorski reševalci, karabinjerji in finančna policija. Reševalci so delovali v zahtevnem okolju, med gozdnatimi odseki, potmi, skalnatimi predeli in izpostavljenimi mesti. Na območjih, kot je Val di Fanes, lahko že nekaj metrov odmika od poti močno oteži iskanje pogrešane osebe.

V predhodnih urah so sprožili obsežno iskalno akcijo z več ekipami, droni, reševalnimi psi in helikopterji, kot je pogosto pri posredovanjih v gorah. Okoliščine smrti Slovenke še preučujejo.