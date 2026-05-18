Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

Babičino stanovanje, v katerem se je zgodil zločin, je bilo medtem prodano, vnukinja pa naj bi zdaj živela na Štajerskem. Med obveznim psihiatričnim zdravljenjem je ustvarjala in snemala pesmi. Zadnjo z naslovom Kakšno vreme bo jutri? je objavila pred sedmimi meseci. Napisala in izdala je tudi knjižni prvenec Zvezda črne kronike. Obvezno psihiatrično zdravljenje po zakonodaji lahko traja največ pet let.

Vzgojiteljica predšolskih otrok po izobrazbi je sicer po lastnih besedah že pri 15 začela delati na radiu kot redaktorica, novinarka, voditeljica in spikerka. Kot pevka je nastopala na različnih odrih in malih zaslonih, pojavila se je v več videospotih ter glasbenih oddajah, tudi v šovu Slovenija ima talent. Potem pa povzročila družinsko tragedijo, ki je pretresla javnost.