Slovenska tovornjakarja dobili pri tihotapljenju mamil

Mamila med zamrznjenimi picami

Britanski kriminalistični urad NCI je prav tako v aprilu letos in prav tako v Dovru v tovornjaku odkril skriti kokain tudi pri dveh britanskih državljanih. FOTO: National Crime Agency

Tuji organi so v zadnjih dneh pri dveh slovenskih državljanih v tovornjakih zasegli večji količini prepovedanih drog. V angleškem Dovru so aretirali 50-letnega Koprčana, ki je v tovornjaku prevažal 82 kilogramov kokaina in tri kilograme heroina. Italijanski orožniki iz Gorice pa so pri 46-letnem Slovencu odkrili 40 kilogramov kokaina.Koprčana so aretirali že 26. aprila, potem ko so v njegovem tovornjaku s slovaškimi registrskimi oznakami, s katerim je prevažal zamrznjene pice, v trajektnem pristanišču odkrili že omenjeni kokain in heroin. Po ocenah angleške policije je bila droga vredna 6,5 milijona funtov oziroma približno osem milijonov evrov.Moški je dan po aretaciji stopil pred sodnika, ki je zanj odredil pripor, je med drugimi poročal tudi britanski spletni portal EXPRESS&STAR . Na generalni policijski upravi so za Primorske novice informacijo o prijetju slovenskega državljana v Veliki Britaniji potrdili in dodali, da s tem v zvezi sodelujejo z britanskimi varnostnimi organi.V noči na nedeljo pa so goriški orožniki nedaleč od kontrolne točke na nekdanjem mejnem prehodu Vrtojba v slovenskem tovornjaku v praznem rezervoarju odkrili 40 kilogramov izredno čistega kokaina, ki bi na črnem trgu dosegel vrednost deset milijonov evrov. 46-letnega slovenskega državljana, ki je bil za volanom, so aretirali in je v goriškem zaporu, kjer čaka na nadaljnje postopke, še poročajo Primorske novice.