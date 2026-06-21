Slovenske gore zahtevale novo smrtno žrtev

Slovenske gore so zahtevale novo smrtno žrtev. Z Uprave za zaščito in reševanje so v soboto popoldne sporočili, da je nekaj minut po 16. uri na pobočju Vršičev v občini Kamnik na alpinista v navezi padla skala.

Reševalci GRS Kamnik so na kraju nudili prvo pomoč alpinistu, dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem pa ga je najprej prepeljala na Korošico, nato pa v dolino, kjer je dežurni zdravnik NMP Kamnik potrdil smrt. Ostali alpinisti so iz stene sestopili peš in se umaknili na varno pred nevihto.

Gorski reševalci in policisti ob tem opozarjajo vse, ki se bodo odpravili v gore, naj bodo ustrezno opremljeni in naj se pred turo dobro pozanimajo o razmerah.

Lani je v slovenskih gorah in na težje dostopnih terenih umrlo 50 ljudi. Člani Gorske reševalne zveze Slovenija so od 1. januarja do 3. junija letos opravili 215 intervencij, lani v celem letu pa 660. Najpogostejši vzroki za nesreče so zdrsi, nepoznavanje terena, neustrezna oprema in slaba fizična pripravljenost.

Največ intervencij je v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohinj, Ljubljana in Bovec, ter na območjih Triglava in Kamniško-Savinjskih Alp.

Priprava na turo vključuje preverjanje njene dolžine, višinski profil, splošno oceno zahtevnosti in predviden čas trajanja, odločilna je vremenska napoved.

V gorah možne plohe in nevihte

Danes bo v gorah sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 20, na 2500 metrih pa okoli 11 stopinj.

Ob visokih temperaturah je pomembno, da se pohodniki na pot odpravijo dovolj zgodaj. Prav tako naj obiskovalci o svojem načrtu obvestijo osebe doma ali v dolini, sporočijo naj, kdaj se nameravajo vrniti. Baterija na telefonu naj bo ob odhodu polna, dobro pa je tudi znanje deljenja GPS-koordinat. V primeru nesreče naj takoj pokličejo 112 za pomoč.