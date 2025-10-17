Še ena namerna poškodba na železnicah, tokrat pri Vintgarju iztiril vlak

Na postajališču Vintgar se je sinoči iztiril potniški vlak na relaciji Nova Gorica–Jesenice. V času dogodka sta bila na njem strojevodja in sprevodnik, ki se nista poškodovala. Na Slovenskih železnicah ugotavljajo, da je bila tudi tokrat poškodba namerna, neznanec je domnevno prežagal zatič na kretniški ključavnici.

Ker je to v zadnjem času že tretji takšen primer, bodo danes ob 11. uri podali izjavo za medije.

Neznanec je prežagal zatič na kretniški ključavnici. FOTO: Slovenske železnice

Incident se je po navedbah Slovenskih železnic zgodil sinoči nekaj minut po 22. uri. Pristojne službe so kraj dogodka zavarovale, na teren pa so bili poleg njihovih dežurnih služb napoteni tudi policisti ter preiskovalec železniških nesreč in incidentov. Preiskavo vodijo kriminalisti Policijske uprave Kranj, so pojasnili.

Ob iztirjenju je nastala gmotna škoda, ki po prvih ocenah znaša vsaj nekaj deset tisoč evrov. Točen znesek bo znan po zaključeni preiskavi in končni oceni tehnične škode.

Zaradi iztirjenja je odsek proge med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico do nadaljnjega zaprt, za potnike pa je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ekipe Slovenskih železnic si na terenu prizadevajo za čimprejšnjo sanacijo proge in ponovno vzpostavitev prometa, so navedli.

To je, kot so spomnili, drugi primer domnevno namernega in nerazumnega poseganja v varnost železniškega prometa na Gorenjskem v manj kot enem mesecu. Konec septembra so na postaji Bled Jezero prav tako ugotovili namerno poškodovanje signalnovarnostne naprave, pri katerem je hitra reakcija zaposlenih preprečila celo trčenje dveh potniških vlakov, so navedli pri Slovenskih železnicah.

Pred dobrim tednom so o incidentu poročali tudi iz Ljubljane, ko je potniški vlak trčil v večjo skalo. Ob ogledu so ugotovili, da je bila skala na tire postavljena namerno. V incidentu nihče ni bil poškodovan, bi pa dogodek lahko imel hude posledice.

Pred dobrim tednom so o incidentu poročali tudi iz Ljubljane. FOTO: Slovenske železnice

Nad dogajanjem so v Slovenskih železnicah ogorčeni: »Ostro obsojamo tovrstna nerazumna dejanja, ki neposredno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih ter povzročajo veliko materialno škodo. Največjo skrb predstavljajo varnostne grožnje, ki jih takšna vse pogostejša ravnanja prinašajo. Vsako namerno poškodovanje ali poseg v železniško infrastrukturo pomeni neodgovorno in izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči katastrofalne posledice.«

Javnost pozivajo, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.