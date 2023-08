Slovenskega tatu je izdal DNK

Avstrijska policija ima pogosto opravka z domiselnimi tatovi, ki odhajajo na plenilske pohode po avstrijskih trgovinah in nakupovalnih centrih. Ena najpogostejših tarč je draga kozmetika, ki jo zaradi zaščite pred krajo tatovi pogosto spravijo v vreče ali torbe, ki imajo na notranji strani sloj aluminijaste folije, nekateri pa dodajo še karton. Toda po tovrstnih trgovinah imajo tudi varnostnike in detektive, ki spremljajo sumljive obiskovalce.

V eni teh trgovin je novembra 2021 35-letni Ljubljančan kradel britvice, ko ga je opazil detektiv in stopil do njega. Toda tat se je odločil, da ga ne bodo prijeli: detektiva je mahnil v obraz z vrečo, obdano s folijo, v njej pa je bilo ukradeno blago. Ko si je detektiv opomogel, jo je dolgoprstnež že popihal – a kaj, ko je na kraju dogodka ostala nakupovalna vrečka. Natančno preiskavo so prevzeli koroški deželni kriminalisti in na vrečki našli uporabne daktiloskopske in biološke sledi storilca. A šele ko so jih začeli preverjati po bazah, so ugotovili, da že imajo evidentiran DNK storilca.

Sled DNK jih je pripeljala do 35-letnega Ljubljančana, ki so mu v dolgotrajnih preiskavah pripisali sum kar 14 tatvin med jesenjo leta 2021 in pomladjo 2022. Operiral je v Celovcu, Beljaku, Špitalu ob Dravi ter Gradcu. Vsa dejanja naj bi po informacijah avstrijske policije izvedel podobno, s prirejeno vrečko, da se je izognil sprožitvi alarma v trgovinah. Poleg britvic so mu bili pri srcu parfumi in drugi toaletni izdelki; skupna vrednost predmetov, ki naj bi si jih prisvojil, znaša približno 14.000 evrov. Kot še dodajajo, je obtoženi 35-letnik trenutno v priporu v Sloveniji »zaradi podobnih kaznivih dejanj«. Ovadili so ga državnemu tožilstvu v Celovcu, ki bo pretehtalo, kako bodo kazensko preganjali ljubitelja parfumov iz naše prestolnice.